Воронежского подростка, осквернившего могилу ветерана, ждёт психэкспертиза
СК возбудил уголовное дело после осквернения вандалами могил в Воронеже
В отношении воронежских подростков, осквернивших могилы ветеранов, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.
"Двое местных жителей в возрасте 15 и 16 лет совершали противоправные действия на могилах, расположенных на кладбище "Лесное" города Воронежа, снимая происходившее на камеру мобильного телефона. На допросе подростки сознались в содеянном, дав показания по существу совершённого преступления", — сообщили в управлении.
Также в ведомстве отметили, что 15-летнего юношу поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а второго — могут отправить в психиатрический стационар для экспертизы.
Как сообщал Лайф, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища – видеооператора от задержания.
Telegram / SHOT