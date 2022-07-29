Воронежского подростка, осквернившего могилу ветерана, ждёт психэкспертиза

В отношении воронежских подростков, осквернивших могилы ветеранов, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

"Двое местных жителей в возрасте 15 и 16 лет совершали противоправные действия на могилах, расположенных на кладбище "Лесное" города Воронежа, снимая происходившее на камеру мобильного телефона. На допросе подростки сознались в содеянном, дав показания по существу совершённого преступления", — сообщили в управлении.