Подросток устроил "сатанинские пляски" на кладбище и справил нужду на могилы ветеранов
В Воронеже подросток поглумился над могилами, станцевав на них и справив нужду
"Сатанинские танцы" в Воронеже. Скриншот © Telegram / SHOT
В Воронеже подросток, считающий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Видео глумления над памятью предков появилось в соцсетях, пишет телеграм-канал SHOT.
Сначала молодой человек прыгал по могилам, обтирался о надгробия разными частями тела, а затем справил нужду на захоронения. Но и этого хулигану показалось мало: он демонстративно заснял свой поцелуй с "возлюбленным" прямо на фоне фотографии усопшего на одном из памятников.
В Воронеже подросток поглумился над могилами. Скриншот © Telegram / SHOT
По данным местных СМИ, правоохранители начали проверку по факту публикации записи с осквернением могил. Устанавливается личность дебошира и место, где велась съёмка.
Ранее сообщалось, что в городе Остров Псковской области мужчина повредил несколько плит мемориала советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.