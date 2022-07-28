Подросток устроил "сатанинские пляски" на кладбище и справил нужду на могилы ветеранов

В Воронеже подросток, считающий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Видео глумления над памятью предков появилось в соцсетях, пишет телеграм-канал SHOT.

Сначала молодой человек прыгал по могилам, обтирался о надгробия разными частями тела, а затем справил нужду на захоронения. Но и этого хулигану показалось мало: он демонстративно заснял свой поцелуй с "возлюбленным" прямо на фоне фотографии усопшего на одном из памятников.

В Воронеже подросток поглумился над могилами. Скриншот © Telegram / SHOT

По данным местных СМИ, правоохранители начали проверку по факту публикации записи с осквернением могил. Устанавливается личность дебошира и место, где велась съёмка.