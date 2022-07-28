ЦСКА ярким роликом анонсировал трансферы четырёх игроков

Московский ЦСКА выпустил в соцсетях новый ролик, в котором анонсировал сразу четыре трансфера новых игроков, которые в ближайшее время пополнят состав клуба.

Примечательно, что главным героем ролика становится глава селекционного отдела армейцев Андрей Мовсесьян, который, по некоторым данным, должен был оставить свой пост. В ролике он просматривает уже пришедших в команду новичков, а затем в специальном альбоме открывается страница с четырьмя пустыми клетками.