НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 13:39

ЦСКА ярким роликом анонсировал трансферы четырёх игроков

ЦСКА анонсировал приход четырёх новых футболистов

Московский ЦСКА выпустил в соцсетях новый ролик, в котором анонсировал сразу четыре трансфера новых игроков, которые в ближайшее время пополнят состав клуба.

Примечательно, что главным героем ролика становится глава селекционного отдела армейцев Андрей Мовсесьян, который, по некоторым данным, должен был оставить свой пост. В ролике он просматривает уже пришедших в команду новичков, а затем в специальном альбоме открывается страница с четырьмя пустыми клетками.

Федотов заявил, что в ЦСКА не обращают внимания на разговоры о лидерстве команды в РПЛ

Федотов заявил, что в ЦСКА не обращают внимания на разговоры о лидерстве команды в РПЛ

По данным СМИ, новичками ЦСКА могут стать бразилец Мойзес, чилийский полузащитник Виктор Мендес и серб Саша Зделар, который уже попрощался с "Партизаном". Фамилия ещё одного возможного новичка пока остаётся загадкой.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров