Кадыров показал бойцов с нашивками "На Киев" и заявил об их готовности освобождать Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале десятиминутное видео с чеченскими спецназовцами, полными решимости идти "на Киев" и освобождать его от "мирового зла".

Рамзан Кадыров показал бойцов чеченских подразделений с нашивками "На Киев". Видео © t.me / RKadyrov_95

"Для наших воинов не существует невыполнимых задач, они не раз это доказывали. Все как на подбор мужественные воины, всем сердцем презирают национализм и тех, кто верен этой гнусной идее", — написал Кадыров в публикации.

Он отметил, что священный долг каждого состоит в том, чтобы защищать землю, которая вскормила их и вырастила. А также добавил, что сотрудников чеченских спецподразделений никак не смогут смутить угрозы, которые сыплются со стороны врагов. По словам главы ЧР, долгие годы борьбы против международного терроризма выковали из них настоящих героев, которые готовы защищать безопасность страны и граждан братских республик.

"Киевская верхушка, восседающая в тёплых креслах своих золотых кабинетов, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов", — добавил он.