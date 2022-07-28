НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 10:24

Песков назвал фейком данные США о потерях Российской армии на Украине

Западные СМИ всё чаще публикуют ложные новости, и даже самые солидные издания не гнушаются этим. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты New York Times, в которой утверждалось о якобы больших потерях России на Украине. По его словам, к подобного рода сообщениям следует относиться как к фейкам.

"Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков. Это, к сожалению, практика, которая встречается всё чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться", — объяснил Песков.

Против новосибирского депутата Пироговой возбудили уголовное дело из-за фейков о ВС РФ

Против новосибирского депутата Пироговой возбудили уголовное дело из-за фейков о ВС РФ

Ранее Лайф сообщал, что американские СМИ призвали открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса. Специалисты утверждают, что для старта переговоров могут понадобиться колоссальные дипломатические усилия, при этом никто не может гарантировать успешного завершения дискуссии.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров