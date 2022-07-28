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Регион
Опубликовано 28 июля 2022, 10:24
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Пресс-секретарь президента Песков назвал фейком публикацию NYT о потерях России на Украине

Западные СМИ всё чаще публикуют ложные новости, и даже самые солидные издания не гнушаются этим. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты The New York Times, в котором сообщалось о якобы больших потерях России на Украине. По его словам, к подобного рода информации следует относиться как к фейкам.

"Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков. Это, к сожалению, практика, которая встречается всё чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться", — объяснил Песков.

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Ранее Лайф сообщал, что американские СМИ призвали открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса. Специалисты утверждают, что для старта переговоров могут понадобиться колоссальные дипломатические усилия, при этом никто не может гарантировать успешного завершения дискуссии.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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