Западные СМИ всё чаще публикуют ложные новости, и даже самые солидные издания не гнушаются этим. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты The New York Times, в котором сообщалось о якобы больших потерях России на Украине. По его словам, к подобного рода информации следует относиться как к фейкам.

"Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков. Это, к сожалению, практика, которая встречается всё чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться", — объяснил Песков.