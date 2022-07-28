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28 июля, 10:23

В Кремле сочли тревожной динамику роста заболеваемости ковидом в мире

Песков назвал динамику роста заболеваемости коронавирусом в мире тревожной

Суточное количество заболевших коронавирусом растёт, во многих странах мира наблюдается тревожная динамика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сказал он.

Песков подчеркнул, что никаких ограничительных мер сейчас нет, однако если граждане России беспокоятся по поводу роста заболеваемости ковидом, то они могут самостоятельно принять меры предосторожности и обезопасить себя и близких. По словам представителя Кремля, в администрации президента у каждого человека есть право не надевать маску, когда он не находится на рабочем месте. Кто-то всё равно соблюдает масочный режим, а кто-то нет.

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Каждый пятый россиянин выступил за возвращение масочного режима

Напомним, ранее в России впервые с 22 апреля выявили более девяти тысяч случаев коронавируса в сутки. Число летальных исходов за 24 часа составило 36, а выздоровело 5115 пациентов. В связи с ростом числа заболевших московские клиники вернули антиковидные меры и ПЦР-тесты для персонала.

Обложка ©

Unsplash

Александр Юнашев

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