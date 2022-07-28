В Кремле сочли тревожной динамику роста заболеваемости ковидом в мире

"Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", — сказал он.

Песков подчеркнул, что никаких ограничительных мер сейчас нет, однако если граждане России беспокоятся по поводу роста заболеваемости ковидом, то они могут самостоятельно принять меры предосторожности и обезопасить себя и близких. По словам представителя Кремля, в администрации президента у каждого человека есть право не надевать маску, когда он не находится на рабочем месте. Кто-то всё равно соблюдает масочный режим, а кто-то нет.