Четырёхкратный чемпион "Формулы-1" Феттель завершит карьеру после этого сезона

"Решение уйти в отставку было трудным для меня, и я потратил много времени на размышления об этом. В конце года я хочу потратить ещё немного времени, чтобы подумать о том, на чём я сосредоточусь дальше. Для меня очевидно, что, будучи отцом, я хочу проводить больше времени со своей семьёй", — заявил Феттель.