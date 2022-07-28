Четырёхкратный чемпион "Формулы-1" Феттель завершит карьеру после этого сезона
Четырёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формулы-1" Себастьян Феттель завершает карьеру в "королевских гонках" по окончании нынешнего сезона. Об этом говорится в заявлении команды "Астон Мартин".
"Решение уйти в отставку было трудным для меня, и я потратил много времени на размышления об этом. В конце года я хочу потратить ещё немного времени, чтобы подумать о том, на чём я сосредоточусь дальше. Для меня очевидно, что, будучи отцом, я хочу проводить больше времени со своей семьёй", — заявил Феттель.
Отметим, что прославился Феттель в качестве пилота команды "Ред Булл", за рулём болида которой он становился чемпионом "Формулы-1" с 2010 по 2013 год. Также немец выступал за команды "Торо Россо", "Феррари", "Астон Мартин" и "Заубер".
Dan Istitene - Formula 1 / Formula 1 via Getty Images