Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции в рамках "Формулы-1".
Вместе с ним на подиум забрались два представителя команды "Мерседес": семикратный чемпион Льюис Хэмилтон стал вторым, а его напарник Джордж Рассел закончил гонку на третьем месте. Добавим, что победитель квалификации Шарль Леклер из "Феррари" не сумел закончить гонку и сошёл на 18-м круге.
Благодаря этой победе действующий чемпион "Формулы-1" упрочил свои лидирующие позиции в общем зачёте нынешнего сезона.
ТАСС / EPA / ERIC GAILLARD