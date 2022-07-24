Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Вместе с ним на подиум забрались два представителя команды "Мерседес": семикратный чемпион Льюис Хэмилтон стал вторым, а его напарник Джордж Рассел закончил гонку на третьем месте. Добавим, что победитель квалификации Шарль Леклер из "Феррари" не сумел закончить гонку и сошёл на 18-м круге.