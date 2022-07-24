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Регион
Опубликовано 24 июля 2022, 19:25

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции в рамках "Формулы-1".

Вместе с ним на подиум забрались два представителя команды "Мерседес": семикратный чемпион Льюис Хэмилтон стал вторым, а его напарник Джордж Рассел закончил гонку на третьем месте. Добавим, что победитель квалификации Шарль Леклер из "Феррари" не сумел закончить гонку и сошёл на 18-м круге.

Пилот "Феррари" Леклер выиграл седьмую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"
Пилот "Феррари" Леклер выиграл седьмую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"

Благодаря этой победе действующий чемпион "Формулы-1" упрочил свои лидирующие позиции в общем зачёте нынешнего сезона.

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ТАСС / EPA / ERIC GAILLARD

Шамиль Гаджиев
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