Пилот "Феррари" Леклер выиграл седьмую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"

Монегасский гонщик команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Франции, 12-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе Поль Рикар в коммуне Ле-Кастелле.

Поул стал для Леклера седьмым в сезоне и 16-м в карьере. В ходе квалификации он на 304 тысячных секунды опередил действующего чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл", показавшего второй результат.

Третье место занял мексиканец Серхио Перес, также представляющий "Ред Булл". Четвёртым стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, пилотирующий болид "Мерседеса". Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли ещё два представителя туманного Альбиона — Ландо Норрис из "Макларена" и Джордж Расселл из "Мерседеса".

В общем зачёте чемпионата мира продолжает лидировать Ферстаппен, набравший 208 очков. Леклер с 170 баллами идёт вторым. На третьей позиции Перес, у которого 151 очко.