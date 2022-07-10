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Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 17:53

Пилот "Феррари" Леклер стал победителем Гран-при Австрии "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Австрии в рамках "Формулы-1".

Следом за ним к финишу приехал действующий чемпион "королевских гонок" Макс Ферстаппен из "Ред Булла", а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Отметим, что ещё один пилот "Феррари" — Карлос Сайнс — не смог доехать до финиша из-за того, что у него по ходу гонки загорелся болид.

Экс-пилот "Формулы-1" Мазепин стал третьим на этапе ралли "Шёлковый путь"
Экс-пилот "Формулы-1" Мазепин стал третьим на этапе ралли "Шёлковый путь"

Лидером сезона остался Ферстаппен, который имеет достаточно хороший отрыв от ближайших преследователей.

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Шамиль Гаджиев
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