Пилот "Феррари" Леклер стал победителем Гран-при Австрии "Формулы-1"

Следом за ним к финишу приехал действующий чемпион "королевских гонок" Макс Ферстаппен из "Ред Булла", а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Отметим, что ещё один пилот "Феррари" — Карлос Сайнс — не смог доехать до финиша из-за того, что у него по ходу гонки загорелся болид.