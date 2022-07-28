Роскомнадзор через суд требует отозвать регистрацию СМИ у "Новой газеты"

Роскомнадзор направил судебный иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты". Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Напомним, 22 марта этого года РКН вынес предупреждение "Новой газете". Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал издания в соответствии с законодательством РФ. 28 марта руководство издания объявило о приостановке работы до окончания спецоперации. В апреле уехавшие из России журналисты "Новой газеты" сообщили о создании проекта "Новая газета. Европа", но в конце апреля Роскомнадзор ограничил доступ к этому изданию.