Жители освобождённых украинских территорий сами определят своё будущее, заявил Песков
Песков ответил на вопрос об интеграции новых территорий в правовое пространство России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители освобождённых украинских территорий самостоятельно решат и определят будущее своих регионов.
Комментируя слова сенатора Андрея Клишаса, который допустил присоединение к России новых территорий уже осенью, представитель Кремля отметил, что ему ничего не известно о планах по интеграции новых территорий в правовое пространство РФ.
"Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своём будущем, определяют это будущее. Это их решение", — добавил Песков.
Напомним, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил присоединение к России новых областей и регионов. По его словам, важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года может стать интеграция новых территорий в правовое пространство государства.
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