Жители освобождённых украинских территорий сами определят своё будущее, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители освобождённых украинских территорий самостоятельно решат и определят будущее своих регионов.

Комментируя слова сенатора Андрея Клишаса, который допустил присоединение к России новых территорий уже осенью, представитель Кремля отметил, что ему ничего не известно о планах по интеграции новых территорий в правовое пространство РФ.

"Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своём будущем, определяют это будущее. Это их решение", — добавил Песков.