НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 10:17

Жители освобождённых украинских территорий сами определят своё будущее, заявил Песков

Песков ответил на вопрос об интеграции новых территорий в правовое пространство России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители освобождённых украинских территорий самостоятельно решат и определят будущее своих регионов.

Комментируя слова сенатора Андрея Клишаса, который допустил присоединение к России новых территорий уже осенью, представитель Кремля отметил, что ему ничего не известно о планах по интеграции новых территорий в правовое пространство РФ.

"Могу повторить, что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своём будущем, определяют это будущее. Это их решение", — добавил Песков.

Пушилин: Пора освобождать Киев, Харьков, Одессу и другие русские города

Пушилин: Пора освобождать Киев, Харьков, Одессу и другие русские города

Напомним, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил присоединение к России новых областей и регионов. По его словам, важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года может стать интеграция новых территорий в правовое пространство государства.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров