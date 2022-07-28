Песков: По популярности в западных СМИ у Борреля нет шансов перед Лавровым

Министр иностранных дел Сергей Лавров действительно наиболее популярен в западной прессе, чем глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ответ на жалобы главы европейской дипломатии по этому вопросу.

"Он справедливо жаловался. Он действительно менее популярен. Тут у него шансов нет", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что западные СМИ цитируют его меньше, чем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также он напомнил о поездке главы Европейского совета Шарля Мишеля на саммит Африканского союза, где он рассказывал о позиции ЕС в связи с украинским кризисом. По его словам, ни одно из западных изданий не осветило это событие.