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28 июля, 10:13

Песков: По популярности в западных СМИ у Борреля нет шансов перед Лавровым

В Кремле сочли справедливыми жалобы Борреля о большей популярности Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров действительно наиболее популярен в западной прессе, чем глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ответ на жалобы главы европейской дипломатии по этому вопросу.

"Он справедливо жаловался. Он действительно менее популярен. Тут у него шансов нет", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что западные СМИ цитируют его меньше, чем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также он напомнил о поездке главы Европейского совета Шарля Мишеля на саммит Африканского союза, где он рассказывал о позиции ЕС в связи с украинским кризисом. По его словам, ни одно из западных изданий не осветило это событие.

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Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Александр Юнашев

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