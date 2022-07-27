Боррель обиделся на западные СМИ за больший интерес к Лаврову
Боррель пожаловался, что СМИ цитируют его меньше, чем главу МИД РФ Лаврова
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что западные СМИ цитируют его меньше, чем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом он рассказал в эфире радио Cadena SER.
"Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чём, и никто это не подхватывает", — посетовал Боррель.
Также он напомнил о поездке главы Европейского совета Шарля Мишеля на саммит Африканского союза, где он рассказывал о позиции ЕС в связи с украинским кризисом. По его словам, ни одно из западных изданий не осветило это событие.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла СМИ, которые пытались отыскать "изоляцию" Лаврова в Каире. Дипломат подчеркнула, что сегодняшний визит министра иностранных дел РФ в Египет в очередной раз доказал, что никакой изоляции попросту нет.
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