Боррель обиделся на западные СМИ за больший интерес к Лаврову

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пожаловался, что западные СМИ цитируют его меньше, чем министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом он рассказал в эфире радио Cadena SER.

"Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции, и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чём, и никто это не подхватывает", — посетовал Боррель.

Также он напомнил о поездке главы Европейского совета Шарля Мишеля на саммит Африканского союза, где он рассказывал о позиции ЕС в связи с украинским кризисом. По его словам, ни одно из западных изданий не осветило это событие.