Река Дагомыс в Сочи вновь вышла из берегов

Из-за проливных дождей река Восточный Дагомыс в Сочи вновь вышла из берегов и подтопила несколько территорий. Последствия происшествия опубликованы в телеграм-канале "ЧП Сочи".

Река Восточный Дагомыс вновь вышла из берегов. Видео © Telegram / ЧП Сочи

На опубликованных кадрах видно, что дороги и тротуары полностью затоплены водой, а люди на автомобилях пытаются отогнать транспорт подальше от разлившейся реки. По словам мэра города Сочи Алексея Копайгородского, вода подошла к десяти многоквартирным домам.

"Вода подошла к десяти многоквартирным домам. Пострадавших, по предварительным данным, нет... Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии. Сил и средств достаточно", — написал он в телеграм-канале.