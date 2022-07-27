Река Дагомыс в Сочи вновь вышла из берегов
Последствия проливных дождей в Сочи. © Фото / Telegram / Алексей Копайгородский
Из-за проливных дождей река Восточный Дагомыс в Сочи вновь вышла из берегов и подтопила несколько территорий. Последствия происшествия опубликованы в телеграм-канале "ЧП Сочи".
Река Восточный Дагомыс вновь вышла из берегов. Видео © Telegram / ЧП Сочи
На опубликованных кадрах видно, что дороги и тротуары полностью затоплены водой, а люди на автомобилях пытаются отогнать транспорт подальше от разлившейся реки. По словам мэра города Сочи Алексея Копайгородского, вода подошла к десяти многоквартирным домам.
"Вода подошла к десяти многоквартирным домам. Пострадавших, по предварительным данным, нет... Необходимо как можно быстрее устранить все последствия стихии. Сил и средств достаточно", — написал он в телеграм-канале.
Ранее река Восточный Дагомыс выходила из берегов в середине июля. Тогда она буквально превратила Сочи в Венецию: автомобили ушли под воду, местных жителей предупреждали о наводнении сиренами.