"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок газа до 27 млн кубометров

Итальянская нефтегазовая группа Eni получила уведомление от "Газпрома" о сокращении поставок газа с 27 июля. Об этом говорится в сообщении иностранной компании.

"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни", — указано в тексте.