"Газпром" предупредил итальянскую Eni о сокращении поставок газа до 27 млн кубометров
Итальянская нефтегазовая группа Eni получила уведомление от "Газпрома" о сокращении поставок газа с 27 июля. Об этом говорится в сообщении иностранной компании.
"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 27 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в размере около 34 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни", — указано в тексте.
Ранее немецкий газотранспортный оператор Gascade заявил, что объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" упали до 20% от максимальной мощности после остановки работы ещё одной газовой турбины. При этом "Газпром" заранее предупредил, пояснив, что это вынужденная мера на фоне того, как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного другого агрегата остаются неясны.
Shutterstock