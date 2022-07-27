Футболист "Спартака" Мозес может покинуть Россию из-за жены

Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес может покинуть расположение столичного клуба и Россию, так как на этом настаивает его жена, сообщил журналист Нобель Арустамян.

По словам источника, в последние недели агент нигерийца предлагал услуги игрока целому ряду итальянских клубов, в числе которых "Интер" и "Торино", однако до конкретики не дошло.

"Пока переговоры ничем конкретным не завершились и игрок вернулся в расположение "Спартака", но его супруга настаивает на отъезде из России, так что трансфер ещё может случиться. Агент Мозеса также прорабатывает варианты с Англией", — заявил Арустамян.