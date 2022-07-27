Поставки газа по "Северному потоку" упадут до 20% от максимума

Сегодня, 27 июля, в 07:00 мск до 20% от максимальной мощности упадёт объём поставок природного газа по трубопроводу "Северный поток" из России в Германию. Об этом ранее предупреждал "Газпром".

В российской компании поясняли, что причина этого — вынужденная остановка ещё одной турбины на фоне того, как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного другого агрегата остаются неясны.

В результате сегодня объёмы прокачки газа упадут до 33 млн кубометров в сутки с нынешних 67 млн кубометров. В рабочем состоянии останется лишь одна турбина.

Власти Германии заявляли, что не видят технических причин для этого. В "Газпроме" же поясняли, что отправленные со стороны Siemens документы по возврату отремонтированный турбины всё еще не снимают санкционные риски. На этом фоне цена газа в Европе с начала недели подскочила уже на треть и впервые с марта превысила отметку в $2200 за тысячу кубометров.