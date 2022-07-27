Киркоров объяснил, почему решил посетить раненых бойцов "Операции Z"

Посетив военный госпиталь в Феодосии, певец Филипп Киркоров решил озвучить и причину своего поступка. Раздавая солдатам автографы на книжках и даря билеты на свои выступления, артист спрашивал, сами ли они "поехали на Донбасс". Получая утвердительные ответы, знаменитый певец выражал восхищение их отвагой. И, похоже, цель поездки короля эстрады реализовалась.

Киркоров посещает раненых в больнице Феодосии. Видео © Telegram-канал SHOT

"Заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого — жизни", — объяснил Киркоров причину своего решения на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

Раненых участников "Операции Z" он назвал героями, которые совершили бесценный подвиг. Киркоров рассказал, что дал себе зарок заглянуть в глаза бойцам.