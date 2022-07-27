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26 июля, 21:09

Диетолог назвал продукт, который способен продлевать жизнь

Диетолог Гинзбург: Тофу продлевает жизнь

Тофу способствует профилактике возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни. Об этом рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Полезен он тем, что, во-первых, это очень хороший, качественный белок. Во-вторых, этот белок в силу своего такого аминокислотного состава отличается от животного протеина. А мы, во второй половине жизни особенно, уже хотели бы, чтобы в питании человека было поменьше животного и побольше растительного", сказал Михаил Гинзбург в интервью URA.RU.

Помимо профилактики возрастных болезней, тофу полезен для нормализации холестеринового обмена, препятствует развитию атеросклероза, следовательно, увеличивает продолжительность жизни, добавил врач.

Значительная польза тофу заключается в изофлавонах. Они снижают уровень воспаления в организме, защищают от развития возрастных болезней. Также у некоторых изофлавонов обнаружено свойство, похожее на эстроген. Это половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он нужен и тем, и другим. Присутствие таких элементов в питании очень полезно для организма. У женщин присутствие фитоэстрогена может снижать проявления климакса, подытожил Гинзбург.

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Также Лайф писал, что Гинзбург предупреждал об опасности сладких прохладительных напитков. Потребляемые в большом количестве, они могут привести не только к ожирению, но и к гипертонии, диабету и даже раку.

Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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