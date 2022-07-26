"Движутся в ад": Трамп заявил, что США поставлены на колени

Соединённые Штаты сейчас оказались на коленях, на мировой арене их унижают раз за разом. Такое мнение высказал бывший президент страны Дональд Трамп, выступая на форуме America First Policy Institute.

"Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы — в осаде", — сказал Трамп.

По мнению миллиардера, при его президентстве США доминировали в вопросах энергетических ресурсов, в стране были низкие цены на бензин и инфляция, на мировой арене Вашингтон уважали. Теперь же, полагает он, "американскую мечту порвали в клочья".

"Страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится", — добавил Трамп.

По мнению бывшего президента США, сейчас его страна быстро "движется в ад". Инфляция и стоимость топлива рекордные, "миллионы" мигрантов вторгаются в страну.