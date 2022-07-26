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26 июля, 20:15

В Херсоне прогремела серия взрывов

Жители Херсона услышали серию взрывов, над городом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, взрывы были слышны примерно в 22:55 мск. Российская система ПВО была задействована для перехвата выпущенных с украинских позиций снарядов.

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Таким образом, это уже третья за сутки попытка Вооружённых сил Украины обстрелять город. Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал о двух других. Тогда все удары были успешно отражены системой противовоздушной обороны.

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ТАСС/EPA

Андрей Григорьев

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