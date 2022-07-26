В Херсоне прогремела серия взрывов

Жители Херсона услышали серию взрывов, над городом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, взрывы были слышны примерно в 22:55 мск. Российская система ПВО была задействована для перехвата выпущенных с украинских позиций снарядов.