ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июля 2022, 10:17
4122

В Херсоне задержали мужчину, который по приказу СБУ призывал военных РФ сдаться

Правоохранители задержали жителя Херсона Дмитрия Захарова, который по указанию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) отправлял российским военным сообщения с призывом сдаться. Об этом сам мужчина рассказал журналистам.

"После начала СВО я сообщил своему куратору Руслану, что у меня есть компьютерная программа, с помощью которой я рассылаю рекламу своим клиентам, и предложил ему разослать сообщения. Он мне скинул текст сообщения, в нём было написано: "Русский солдат, сдавайся, подумай о семье, мы поможем вернуться тебе живым", — сообщил он.

Захаров добавил, что куратор скинул ему около 500 номеров российских военнослужащих, которым он и разослал сообщения. Мужчина призвал жителей освобождённых РФ территорий не поддаваться на провокации сотрудников СБУ.

Бывшего сотрудника ОБСЕ обвинили в передаче ЦРУ сведений о действиях военных ЛНР
Бывшего сотрудника ОБСЕ обвинили в передаче ЦРУ сведений о действиях военных ЛНР

Ранее Лайф писал, что в Херсонской области был задержан агент, завербованный Вооружёнными силами Украины. Он передавал данные о перемещении российских военнослужащих.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • сбу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar