В Херсоне задержали мужчину, который по приказу СБУ призывал военных РФ сдаться
Правоохранители задержали жителя Херсона Дмитрия Захарова, который по указанию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) отправлял российским военным сообщения с призывом сдаться. Об этом сам мужчина рассказал журналистам.
"После начала СВО я сообщил своему куратору Руслану, что у меня есть компьютерная программа, с помощью которой я рассылаю рекламу своим клиентам, и предложил ему разослать сообщения. Он мне скинул текст сообщения, в нём было написано: "Русский солдат, сдавайся, подумай о семье, мы поможем вернуться тебе живым", — сообщил он.
Захаров добавил, что куратор скинул ему около 500 номеров российских военнослужащих, которым он и разослал сообщения. Мужчина призвал жителей освобождённых РФ территорий не поддаваться на провокации сотрудников СБУ.
Ранее Лайф писал, что в Херсонской области был задержан агент, завербованный Вооружёнными силами Украины. Он передавал данные о перемещении российских военнослужащих.
ТАСС / Сергей Бобылев