В Херсоне задержали мужчину, который по приказу СБУ призывал военных РФ сдаться

"После начала СВО я сообщил своему куратору Руслану, что у меня есть компьютерная программа, с помощью которой я рассылаю рекламу своим клиентам, и предложил ему разослать сообщения. Он мне скинул текст сообщения, в нём было написано: "Русский солдат, сдавайся, подумай о семье, мы поможем вернуться тебе живым", — сообщил он.