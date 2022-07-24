Российкие военные подавили три взвода украинских РСЗО "Град" в ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации подавили три взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска", — сказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что российские военные также подавили два артиллерийских взвода самоходных установок "Мста-С", восемь взводов орудий "Мста-Б", 18 гаубиц Д-20 и девять установок "Гвоздика" в районах Парасковиевки, Опытного, Весёлого, Раздоловки, Бахмутского, Водяного, Серебрянки и Камышевахи в ДНР.