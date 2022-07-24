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Опубликовано 24 июля 2022, 09:58

Российкие военные подавили три взвода украинских РСЗО "Град" в ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации подавили три взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районе Григоровки, Верхнекаменского и Северска", — сказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что российские военные также подавили два артиллерийских взвода самоходных установок "Мста-С", восемь взводов орудий "Мста-Б", 18 гаубиц Д-20 и девять установок "Гвоздика" в районах Парасковиевки, Опытного, Весёлого, Раздоловки, Бахмутского, Водяного, Серебрянки и Камышевахи в ДНР.

Российские ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА в Херсонской и Харьковской областях
Российские ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА в Херсонской и Харьковской областях

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России ударом по морскому порту Одессы уничтожили на территории судоремонтного завода украинский военный корабль и склад ракет HARPOON. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации состава ВМС Незалежной.

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ТАСС / Михаил Соколов

Никита Осипов
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