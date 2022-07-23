Российские ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА в Херсонской и Харьковской областях

"Уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка ДНР", — сказал он в ходе брифинга.

Также высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ были уничтожены до двухсот человек личного состава. В результате удара по пункту в посёлке Апостолово Днепропетровской области также были ликвидированы находившиеся на территории девять артиллерийских орудий и военная техника ВСУ.