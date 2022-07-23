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Опубликовано 23 июля 2022, 11:05

Российские ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА в Херсонской и Харьковской областях

Российские ПВО в ходе специальной военной "Операции Z" за сутки ликвидировали одиннадцать украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка ДНР", — сказал он в ходе брифинга.

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Также высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ были уничтожены до двухсот человек личного состава. В результате удара по пункту в посёлке Апостолово Днепропетровской области также были ликвидированы находившиеся на территории девять артиллерийских орудий и военная техника ВСУ.

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Press Office of the President of Ukraine / Mykola Lararenko / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Николь Вербер
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