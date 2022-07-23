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Опубликовано 23 июля 2022, 10:39

Минобороны: ВСУ потеряли до 200 человек личного состава и часть военной техники

МО: ВКС РФ уничтожили до 200 боевиков в результате удара по пункту ВСУ в Днепропетровской области

Ударом высокоточного оружия ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ были уничтожены до двухсот человек личного состава, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара по пункту противника в посёлке Апостолово Днепропетровской области также были уничтожены находившиеся на территории девять артиллерийских орудий и военная техника ВСУ, уточнили в Минобороны.

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Ранее в военном ведомстве сообщили об ударах союзными войсками по 12 пунктам управления ВСУ. Также за сутки были уничтожены ещё четыре склада с украинским ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке
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