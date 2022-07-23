Минобороны: ВСУ потеряли до 200 человек личного состава и часть военной техники

Ударом высокоточного оружия ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ были уничтожены до двухсот человек личного состава, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара по пункту противника в посёлке Апостолово Днепропетровской области также были уничтожены находившиеся на территории девять артиллерийских орудий и военная техника ВСУ, уточнили в Минобороны.