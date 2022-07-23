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Опубликовано 23 июля 2022, 10:24

Российские артиллеристы уничтожили более 60 боевиков нацбатальона "Донбасс"

МО РФ: Российские артиллеристы уничтожили свыше 60 боевиков нацформирования "Донбасс"

Свыше 60 украинских боевиков убиты в районе населённого пункта Верхнекаменское, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это произошло в результате обстрела боевых позиций националистического формирования "Донбасс", совершённого российской артиллерией.

Кроме того, по словам Конашенкова, союзные войска в ДНР за сутки уничтожили 12 пунктов управления ВСУ.

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VK / Минобороны РФ

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