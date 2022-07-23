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Опубликовано 23 июля 2022, 10:14

Минобороны показало кадры боевой работы спецназа по выявлению замаскированных позиций ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. На них бойцы вскрывают замаскированные позиции ВСУ и проводят разведывательно-поисковые мероприятия на линии соприкосновения. Видео было опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Российский спецназ выявляет и уничтожает замаскированные позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В данный момент мы работаем в лесном массиве. Очень большая "зелёнка", очень плотная. Наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача непосредственно в группе как снайпера — прикрытие, также веду разведку. Выявляю приоритетные цели и уничтожаю их", — рассказал один из бойцов подразделения.

В Минобороны сообщили, что группа спецназа в ходе выполнения задачи обнаружила опорные пункты украинских военных. Бойцы уточнили координаты скопления бронетехники и живой силы ВСУ для наведения огня артиллерии. После этого по позициям вооружённых сил Незалежной был нанесён точный удар.

Опубликовано видео уничтожения американских РСЗО HIMARS
Опубликовано видео уничтожения американских РСЗО HIMARS

Ранее Лайф писал о том, как российские сапёры обезвредили более 100 мин ВСУ на пшеничных полях в Запорожье. В Токмакском и Пологовском районах области уже разминировано семь больших полей, но это ещё не всё. Работы продолжаются.

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t.me / Минобороны России

Александра Васильева
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