Минобороны показало кадры боевой работы спецназа по выявлению замаскированных позиций ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений спецназначения Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. На них бойцы вскрывают замаскированные позиции ВСУ и проводят разведывательно-поисковые мероприятия на линии соприкосновения. Видео было опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Российский спецназ выявляет и уничтожает замаскированные позиции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В данный момент мы работаем в лесном массиве. Очень большая "зелёнка", очень плотная. Наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача непосредственно в группе как снайпера — прикрытие, также веду разведку. Выявляю приоритетные цели и уничтожаю их", — рассказал один из бойцов подразделения.

В Минобороны сообщили, что группа спецназа в ходе выполнения задачи обнаружила опорные пункты украинских военных. Бойцы уточнили координаты скопления бронетехники и живой силы ВСУ для наведения огня артиллерии. После этого по позициям вооружённых сил Незалежной был нанесён точный удар.