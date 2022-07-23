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Регион
Опубликовано 23 июля 2022, 08:03
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Снаряды, выпущенные ВСУ по району Каховской ГЭС, повредили мост

Стремоусов: В результате обстрела ВСУ района Каховской ГЭС был повреждён мост

Снаряды украинских военных, выпущенные сегодня утром по Новой Каховке, повредили мост, который находится на дамбе вблизи местной гидроэлектростанции. При этом ни сама дамба, ни ГЭС не пострадали, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Был нанесён удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что атаку удалось отразить, все снаряды были сбиты.

По словам Стремоусова, ВСУ ранее также обстреляли мост в районе посёлка Дарьевка. Там зафиксировано несколько попаданий.

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Напомним: о том, что ВСУ выпустили минимум семь снарядов по району Каховской ГЭС, стало известно несколько часов назад. Об этом сообщил представитель местной администрации. По его словам, после обстрела вблизи ГЭС был замечен дым.

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Александра Васильева
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