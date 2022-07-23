ВСУ обстреляли город Стаханов из американских систем HIMARS
Украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике из американской РСЗО HIMARS. Эту информацию распространило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что по городу была выпущена одна ракета. Обстрел произошёл в 22:56.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле Рыльского района со стороны Украины. В частности, под удар попал пункт пропуска Крупец, а также деревня Городище. А на днях во время обстрела курского посёлка Тёткино было зафиксировано 20 прилётов. Среди жителей пострадавших нет, повреждения получили несколько домов.
ТАСС / Станислав Красильников