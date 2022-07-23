ВСУ уничтожают зерновые поля Запорожья, растрачивая дефицитные боеприпасы
Рогов: ВСУ тратят дефицитные боеприпасы, чтобы уничтожать зерновые поля в Запорожье
Украинские военные тратят дефицитные боеприпасы, чтобы поджигать зерновые поля в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
"Применяются и специальные трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов — эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей", — сказал он.
По словам Рогова, ВСУ делают это системно и поджог полей зафиксирован "на разных участках фронта". При этом уборочная кампания в Запорожской области продолжается.
Ранее Лайф писал, что в Запорожскую область поставили первую партию сельскохозяйственной техники для сбора зерна. Всего в этом году планируется передать в Херсон и Запорожье не менее 85 машин.
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