ВСУ уничтожают зерновые поля Запорожья, растрачивая дефицитные боеприпасы

Украинские военные тратят дефицитные боеприпасы, чтобы поджигать зерновые поля в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

"Применяются и специальные трассирующие боеприпасы для этого. При этом по перехватам часто слышим, как они жалуются на нехватку боеприпасов — эти дефицитные боеприпасы тратятся на поджигание полей", — сказал он.

По словам Рогова, ВСУ делают это системно и поджог полей зафиксирован "на разных участках фронта". При этом уборочная кампания в Запорожской области продолжается.