Американский Госдеп подтвердил гибель двух наёмников на Украине

Госдепартамент США подтвердил, что в ходе боевых действий на Украине недавно погибли двое американских граждан. Об этом со ссылкой на анонимного представителя внешнеполитического ведомства сообщает телеканал ABC.

Власти США, по словам представителя Госдепа, находятся в контакте с семьями погибших и оказывают им "всю возможную консульскую поддержку". Источник добавил также, что ведомство воздержится от каких-либо комментариев "из уважения к семьям в это непростое время".

Имена погибших не приводятся. Телеканал отмечает лишь, что они, предположительно, воевали на украинской стороне.

Лайф ранее писал, что во время боевых действий на Украине погиб 52-летний гражданин Соединённых Штатов Стивен Забельски. По данным СМИ, это случилось ещё 15 мая. Таким образом, Забельски после смерти ветерана Корпуса морской пехоты США Вилли Джозефа Канселя стал "по меньшей мере вторым американцем", погибшим на Украине в ходе российской спецоперации.