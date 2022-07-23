ВСУ выпустили минимум семь снарядов по району Каховской ГЭС
Украинские военные атаковали район Каховской ГЭС в Херсонской области. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, ранним утром ВСУ было выпущено не менее семи снарядов.
"В 05:07 мск было порядка семи прилётов. Замечен дым в районе ГЭС, били туда", — сказал ТАСС представитель администрации района.
Напомним, украинские военные ранее уже пытались нанести удар по ГЭС в Новой Каховке. Вечером 18 июля ВСУ обстреляли район станции, в результате чего загорелся газопровод. Позже власти региона заявили, что украинские войска целенаправленно били по станции. В результате ракетного удара значительное количество ракет было сбито средствами ПВО.