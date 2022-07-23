ВСУ выпустили минимум семь снарядов по району Каховской ГЭС

Украинские военные атаковали район Каховской ГЭС в Херсонской области. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, ранним утром ВСУ было выпущено не менее семи снарядов.

"В 05:07 мск было порядка семи прилётов. Замечен дым в районе ГЭС, били туда", — сказал ТАСС представитель администрации района.