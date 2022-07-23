ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июля 2022, 10:11

МО РФ: Союзные войска в ДНР за сутки уничтожили 12 пунктов управления ВСУ

Союзные силы за сутки нанесли удары по двенадцати украинским пунктам управления в районах посёлка Никаноровка в ДНР и города Николаева. Об этом в субботу в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве уточнили, что за сутки были уничтожены ещё четыре склада ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также живая сила противника и военная техника в 226 районах.

"За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами", — заявил Конашенков.

ВКС России уничтожили до 200 бойцов "Правого сектора"
ВКС России уничтожили до 200 бойцов "Правого сектора"

Днём ранее ВКС РФ уничтожили склад оружия ВСУ в Николаеве с тысячами снарядов для "Градов" и "Акаций". По данным Минобороны, также ликвидировано до 30 человек личного состава.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar