МО РФ: Союзные войска в ДНР за сутки уничтожили 12 пунктов управления ВСУ

Союзные силы за сутки нанесли удары по двенадцати украинским пунктам управления в районах посёлка Никаноровка в ДНР и города Николаева. Об этом в субботу в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве уточнили, что за сутки были уничтожены ещё четыре склада ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также живая сила противника и военная техника в 226 районах.

"За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами", — заявил Конашенков.