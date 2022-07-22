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Опубликовано 22 июля 2022, 19:07

МО РФ: ВСУ собираются взорвать мосты через две реки в Запорожье и обвинить в этом Россию

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Запорожской области заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка в селе Придолиновка и Конку в посёлке Камышеваха. Они планируют взорвать их и обвинить Россию в нанесении неизбирательных ударов по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооружённых сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — подчеркнул Мизинцев.

Также у российских военных есть сведения, что ВСУ разместили на территории сельхозпредприятия в селе Дмитровка Краматорского района ДНР артиллерию и РСЗО и периодически обстреливают из них позиции российских военных, чтобы спровоцировать ответный удар.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные переодевались в форму российских солдат и демонстративно грабили дома и избивали местных жителей в городе Славянске Донецкой Народной Республики.

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vk.com / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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