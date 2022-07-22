ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июля 2022, 19:01
4269

СБУ уличили в похищении жителей Сумской области с пророссийскими взглядами

МО РФ: СБУ в Сумской области похищает жителей с пророссийскими взглядами

Бойцы теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины обходят дома в городе Середина-Буда Сумской области, где выявляют граждан с пророссийской позицией. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

По данным оборонного ведомства, боевики подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении тех, у кого в телефонах находят переписки или вызовы на номера российских абонентов. Причём о судьбах таких людей до сих пор ничего не известно.

ВСУ решили использовать мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит
ВСУ решили использовать мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит

Ранее Лайф писал, что Киев готовит провокации в городе Славянске для выявления "коллаборантов". Как сообщал посол ЛНР в России Родион Мирошник, в городе были замечены группы ряженых, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами.

BannerImage

Getty Images / Scott Olson

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • сбу
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar