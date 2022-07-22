СБУ уличили в похищении жителей Сумской области с пророссийскими взглядами
МО РФ: СБУ в Сумской области похищает жителей с пророссийскими взглядами
Бойцы теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины обходят дома в городе Середина-Буда Сумской области, где выявляют граждан с пророссийской позицией. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
По данным оборонного ведомства, боевики подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении тех, у кого в телефонах находят переписки или вызовы на номера российских абонентов. Причём о судьбах таких людей до сих пор ничего не известно.
Ранее Лайф писал, что Киев готовит провокации в городе Славянске для выявления "коллаборантов". Как сообщал посол ЛНР в России Родион Мирошник, в городе были замечены группы ряженых, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами.
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