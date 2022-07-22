Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ

Президент Незалежной Владимир Зеленский раскрыл потери украинских войск. По его словам, каждый день погибает около 30 военнослужащих, передаёт The Wall Street Journal.

Как заявил украинский лидер в интервью изданию, потери ВСУ "снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными". Ранее, в мае и июне, число погибших составляло от 100 до 200 человек.