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Регион
Опубликовано 22 июля 2022, 18:45
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Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ

Зеленский заявил, что ежедневно Украина теряет около 30 военных

Президент Незалежной Владимир Зеленский раскрыл потери украинских войск. По его словам, каждый день погибает около 30 военнослужащих, передаёт The Wall Street Journal.

Как заявил украинский лидер в интервью изданию, потери ВСУ "снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными". Ранее, в мае и июне, число погибших составляло от 100 до 200 человек.

Министр обороны Украины заявил о больших потерях ВСУ и попросил Запад о помощи
Министр обороны Украины заявил о больших потерях ВСУ и попросил Запад о помощи

Ранее замглавы Минобороны Незалежной заявляла, что информация о потерях ВСУ в результате боевых действий является государственной тайной. Сведения не раскрываются для того, чтобы Россия не смогла использовать информацию в собственных целях.

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Getty Images / Scott Olson

Николь Вербер
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