Украинский генерал: Киев мобилизовал пенсионеров для подготовки контрнаступления
Украинский генерал Маломуж объяснил мобилизацию пенсионеров подготовкой контрнаступления
На Украине объявлена мобилизация пенсионеров в связи с тем, что власти Незалежной пытаются найти "мощные резервы", чтобы организовать обещанное контрнаступление. Как заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, для этого изыскивают и мобилизуют из резерва бывших участников войны в Афганистане.
"Мы сейчас отвоёвываем отдельные города, отдельные сёла на этом направлении, это позитивная задача, но не решает комплексную проблему. Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы", — сказал он в эфире ютуб-канала "Да, это так".
Маломуж подчеркнул, что для подготовки наступления необходимо много военных, желательно с военным опытом.
Ранее Лайф рассказывал, что Офис президента Украины Владимира Зеленского решил пополнить воинские формирования Незалежной гражданами, скрывающимися за рубежом. В особенности под угрозой находятся украинцы, проживающие в странах Ближнего Востока и арабских государствах. Там с помощью США и Британии начата работа по силовой экстрадиции всех выявленных украинцев для отправки в зону СВО.
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