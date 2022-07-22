Украинский генерал: Киев мобилизовал пенсионеров для подготовки контрнаступления

На Украине объявлена мобилизация пенсионеров в связи с тем, что власти Незалежной пытаются найти "мощные резервы", чтобы организовать обещанное контрнаступление. Как заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, для этого изыскивают и мобилизуют из резерва бывших участников войны в Афганистане.

"Мы сейчас отвоёвываем отдельные города, отдельные сёла на этом направлении, это позитивная задача, но не решает комплексную проблему. Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы", — сказал он в эфире ютуб-канала "Да, это так".

Маломуж подчеркнул, что для подготовки наступления необходимо много военных, желательно с военным опытом.