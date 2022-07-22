Командиру "Медведей SS" Кравцову грозит смертная казнь в ДНР

Следователи ДНР предъявили обвинение командиру украинской неонацистской группировки "Медведи SS" Александру Кравцову, жертвами которой стали свыше сотни человек. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Павел Косован. Он заявил, что дела Кравцова и остальных участников объединят в одно, которое будет рассмотрено в Верховном суде ДНР.

"Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом", — рассказал защитник.

Он сообщил, что Кравцову вменяется создание не предусмотренного законом и противоречащего целям ДНР вооружённого формирования, участие в вооружённом формировании на территории иностранного государства (ч. 1 ст. 237 УК ДНР), обучение с целью совершения террористической деятельности (ст. 232 УК ДНР), совершение действий, направленных на захват власти, нарушение и изменение местной конституции (ч. 3 ст. 34, ст. 323 УК ДНР).