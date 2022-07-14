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Опубликовано 14 июля 2022, 00:38
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Взятый в плен командир "Медведей SS" рассказал, как его сослуживец зарезал пленника

Командир нацбатальона "Медведи SS" рассказал, как его сослуживец зарезал пленного

Попавший в плен командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально".

"На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", — рассказал Кравцов РИА "Новости".

Националистический батальон "Медведи SS" входит в состав ВСУ. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд. В России его членов считают неонацистами.

Членам нацистской группировки "Медведи SS" может грозить смертная казнь в ДНР
Членам нацистской группировки "Медведи SS" может грозить смертная казнь в ДНР

Ранее Лайф рассказывал об освобождении из плена 95% бойцов ДНР, которые подвергались пыткам со стороны ВСУ.

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Unsplash

Светлана Шумакова
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