Взятый в плен командир "Медведей SS" рассказал, как его сослуживец зарезал пленника

Попавший в плен командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально".

"На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", — рассказал Кравцов РИА "Новости".