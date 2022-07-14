Взятый в плен командир "Медведей SS" рассказал, как его сослуживец зарезал пленника
Командир нацбатальона "Медведи SS" рассказал, как его сослуживец зарезал пленного
Попавший в плен командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально".
"На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", — рассказал Кравцов РИА "Новости".
Националистический батальон "Медведи SS" входит в состав ВСУ. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд. В России его членов считают неонацистами.
Ранее Лайф рассказывал об освобождении из плена 95% бойцов ДНР, которые подвергались пыткам со стороны ВСУ.
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