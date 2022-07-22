Медведев: Российские военнослужащие достойно выполняют свой долг в ходе "Операции Z"
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев восхитился мужеством российских военнослужащих. По словам политика, они достойно выполняют свой долг во время специальной военной "Операции Z" на Украине.
"Восхищён мужеством наших военнослужащих. Они достойно выполняют свой долг — защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество", — написал он в телеграм-канале после посещения военного госпиталя в Ростове-на-Дону.
Дмитрий Медведев в военном госпитале Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Дмитрий Медведев
Как рассказывал Лайф, Медведев прибыл в Ростовскую область на встречу с беженцами из Донбасса и с Украины. В ходе общения зампред Совбеза заявил, что все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, будут выполнены так, чтобы в результате жители Донбасса чувствовали мир и покой. Также в ходе поездки он навестил раненых военных в ростовском госпитале Минобороны РФ.
ТАСС / Красильников Станислав