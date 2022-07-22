Медведев: Российские военнослужащие достойно выполняют свой долг в ходе "Операции Z"

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев восхитился мужеством российских военнослужащих. По словам политика, они достойно выполняют свой долг во время специальной военной "Операции Z" на Украине.

"Восхищён мужеством наших военнослужащих. Они достойно выполняют свой долг — защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество", — написал он в телеграм-канале после посещения военного госпиталя в Ростове-на-Дону.