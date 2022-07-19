ВСУ решили использовать мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит

Украинские военные обстреливают с территории завода в Авдеевке населённые пункты Донецкой Народной Республики, чтобы вызвать ответный огонь и обвинить Россию в гибели мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что ВСУ привезли людей на завод под предлогом якобы спасения от артобстрелов.

"При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

По словам генерал-полковника, украинские бойцы таким образом стремятся спровоцировать ответный огонь, чтобы после по отработанному сценарию с медийным освещением в СМИ обвинить российские войска в гибели граждан, которых, по сути, ВСУ используют в качестве живого щита.