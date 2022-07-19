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Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 15:53

Союзные силы при поддержке ВС РФ освободили 254 населённых пункта

Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населённых пункта, включая Старомайорское. Об этом сообщил во вторник Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в "Телеграме".

"Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", — добавили в ведомстве.

Старомайорское — село в Великоновосёлковском районе бывшей Донецкой области, расположенное на левом берегу реки Мокрые Ялы.

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flickr.com / Rosa Luxemburg-Stiftung

Алексей Берковиц
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