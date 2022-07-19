Союзные силы при поддержке ВС РФ освободили 254 населённых пункта
Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населённых пункта, включая Старомайорское. Об этом сообщил во вторник Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в "Телеграме".
"Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", — добавили в ведомстве.
Старомайорское — село в Великоновосёлковском районе бывшей Донецкой области, расположенное на левом берегу реки Мокрые Ялы.
Ранее Лайф писал, что Северск взят под контроль сил ЛНР, а до этого населённые пункты Владимировка и Триполье Донецкой Народной Республики были освобождены Вооружёнными силами РФ и войсками ЛНР, а также шестым казачьим полком.