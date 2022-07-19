ВСУ снова обстреляли район Новой Каховки

Украинские военные снова обстреляли район Новой Каховки Херсонской области, выпущено от четырёх до шести ракет, виднеется чёрный дым. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Ракетные прилёты, четыре – шесть прилётов. Пока информации нет — 15–20 километров от нас, в сторону не ГЭС, а других населённых пунктов. Дым видим, пока информации нет", — сказал он.