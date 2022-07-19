ВСУ снова обстреляли район Новой Каховки
ВСУ снова обстреляли район Новой Каховки, выпустив от четырёх до шести ракет
Украинские военные снова обстреляли район Новой Каховки Херсонской области, выпущено от четырёх до шести ракет, виднеется чёрный дым. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Ракетные прилёты, четыре – шесть прилётов. Пока информации нет — 15–20 километров от нас, в сторону не ГЭС, а других населённых пунктов. Дым видим, пока информации нет", — сказал он.
Напомним, ранее сегодня ВСУ нанесли шесть ракетных ударов по Херсонской области, пять из них отбила ПВО. Один из снарядов упал в районе Антоновского моста. Удар был нанесён из американской РСЗО HIMARS. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
ТАСС / Сергей Бобылев