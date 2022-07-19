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Опубликовано 19 июля 2022, 10:20

Обстрелянный ВСУ мост в Херсонской области был повреждён в четырёх местах

Обстрелянный украинскими военными мост через Днепр в Херсонской области получил четыре повреждения, их вскоре устранят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Сам объект получил повреждения — четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать", — сказал он.

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Напомним, сегодня ВСУ нанесли шесть ракетных ударов по Херсонской области, пять из них отбила ПВО. Один из снарядов упал в районе Антоновского моста. Удар был нанесён из американской РСЗО HIMARS. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Григорий Воронцов
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