Вера в "чудо-оружие" HIMARS на Украине пропагандируется из отчаяния, уверен эксперт
Военный эксперт Леонков: Украинцы пропагандируют веру в "чудо-оружие" HIMARS из отчаяния
Пропагандистские СМИ Украины активно транслируют выгодную ВСУ информацию, в том числе это касается и сообщений о "чудо-оружии" — американских РСЗО HIMARS. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился военный эксперт Алексей Леонков. Как он напомнил, о том, что Украина получит это вооружение, было известно ещё три недели назад. И сейчас эта тема муссируется, так как она выгодна прежде всего тем, кто спонсирует программу помощи Незалежной.
"Мы должны понимать, что в этой истории с HIMARS заинтересованы США, потому что у них в информационном плане всё трещит по швам. Им нужно нанести максимальный имиджевый ущерб нашей оборонке, показать, что наши системы вооружения якобы не справляются с HIMARS", — отметил эксперт.
Леонков также подчеркнул, что Совет национальной безопасности (СНБО) подаёт информацию об РСЗО таким образом, что Украина получает "чудо-оружие", способное нанести масштабный удар даже по Крымскому мосту. Однако, отметил собеседник Лайфа, когда планируются такого рода операции, открыто о них не говорят, а значит, это делается в пропагандистских целях.
"Обычно в "чудо-оружие" верят те режимы, которые находятся на грани исчезновения из истории. Чем громче они об этом говорят и чем больше они верят в чудо-оружие, тем более отчаянное положение у них наблюдается", — заключил Леонков.
Ранее Лайф рассказывал, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ скоро получат ракеты большей дальности для американских HIMARS. Пока Вашингтон поставляет Киеву только ракеты типа GMLRS, дальность полёта которых составляет 70–80 километров. Всего для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, некоторые из них способны преодолевать 300 километров и более.