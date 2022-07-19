Вера в "чудо-оружие" HIMARS на Украине пропагандируется из отчаяния, уверен эксперт

Пропагандистские СМИ Украины активно транслируют выгодную ВСУ информацию, в том числе это касается и сообщений о "чудо-оружии" — американских РСЗО HIMARS. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился военный эксперт Алексей Леонков. Как он напомнил, о том, что Украина получит это вооружение, было известно ещё три недели назад. И сейчас эта тема муссируется, так как она выгодна прежде всего тем, кто спонсирует программу помощи Незалежной.

"Мы должны понимать, что в этой истории с HIMARS заинтересованы США, потому что у них в информационном плане всё трещит по швам. Им нужно нанести максимальный имиджевый ущерб нашей оборонке, показать, что наши системы вооружения якобы не справляются с HIMARS", — отметил эксперт.

Леонков также подчеркнул, что Совет национальной безопасности (СНБО) подаёт информацию об РСЗО таким образом, что Украина получает "чудо-оружие", способное нанести масштабный удар даже по Крымскому мосту. Однако, отметил собеседник Лайфа, когда планируются такого рода операции, открыто о них не говорят, а значит, это делается в пропагандистских целях.

"Обычно в "чудо-оружие" верят те режимы, которые находятся на грани исчезновения из истории. Чем громче они об этом говорят и чем больше они верят в чудо-оружие, тем более отчаянное положение у них наблюдается", — заключил Леонков.