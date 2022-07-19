ВСУ пополняют ряды жителями запада Украины
Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ пополняют ряды жителями запада страны
Понёсшие потери подразделения ВСУ в Луганской Народной Республике доукомплектовываются мобилизованными мирными гражданами с запада страны. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Эта работа, как написал Марочко в телеграм-канале, продолжается в районе населённого пункта Артёмовск.
"Основная часть пополнения идёт с Западной Украины за счёт мобилизованных мирных граждан", — уточнил он.
Ранее Лайф рассказывал, что Украина решила силой мобилизовать проживающих за рубежом граждан. По словам политолога Сергея Карнаухова, в особенности под угрозой находятся украинцы, проживающие в странах Ближнего Востока и арабских государствах.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine