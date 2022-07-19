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Опубликовано 19 июля 2022, 10:05

ВСУ пополняют ряды жителями запада Украины

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ пополняют ряды жителями запада страны

Понёсшие потери подразделения ВСУ в Луганской Народной Республике доукомплектовываются мобилизованными мирными гражданами с запада страны. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Эта работа, как написал Марочко в телеграм-канале, продолжается в районе населённого пункта Артёмовск.

"Основная часть пополнения идёт с Западной Украины за счёт мобилизованных мирных граждан", — уточнил он.

На Украине проводят принудительную мобилизацию, чтобы восполнить потери
На Украине проводят принудительную мобилизацию, чтобы восполнить потери

Ранее Лайф рассказывал, что Украина решила силой мобилизовать проживающих за рубежом граждан. По словам политолога Сергея Карнаухова, в особенности под угрозой находятся украинцы, проживающие в странах Ближнего Востока и арабских государствах.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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