ВСУ пополняют ряды жителями запада Украины

Понёсшие потери подразделения ВСУ в Луганской Народной Республике доукомплектовываются мобилизованными мирными гражданами с запада страны. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Эта работа, как написал Марочко в телеграм-канале, продолжается в районе населённого пункта Артёмовск.

"Основная часть пополнения идёт с Западной Украины за счёт мобилизованных мирных граждан", — уточнил он.