В Запорожской области прошёл обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45"
В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных с украинской стороной по формуле "45 на 45". Об этом во вторник сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации региона Владимира Рогова.
"Обмен произошёл между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласия на обмен. Это всё убитые на мариупольском направлении", — сообщил он.
Это уже вторая процедура обмена за последний месяц. 12 июля в Запорожской области в районе Каменского стороны передали друг другу по 40 тел погибших в ходе боевых действий, писал "Донбасс сегодня".
Напомним, что 29 июня стало известно о состоявшемся обмене военнопленными по схеме "144 на 144". Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что среди них были в том числе и националисты из "Азова" и "Айдара", попавшие в плен с серьёзными ранениями или оставшиеся без конечностей. Позже в российском Министерстве обороны раскрыли подробности процесса и отметили, что обмен был организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, а в Кремле позже отметили, что самой главной целью обменного процесса было возвращение российских военных.
ТАСС / Валерий Шарифулин