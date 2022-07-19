В Запорожской области прошёл обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45"

В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных с украинской стороной по формуле "45 на 45". Об этом во вторник сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации региона Владимира Рогова.

"Обмен произошёл между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласия на обмен. Это всё убитые на мариупольском направлении", — сообщил он.