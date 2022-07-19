Почему именно за Славянск Банковая готовится биться до последнего солдата Почти 20 тысяч украинских военных могут попасть в окружение в Славянске, однако это нисколько не смущает командование, ведь решается вопрос финансов. 44515 44515 Фото © Scott Olson / Getty Images

Уже сейчас понятно, что в Славянске решается судьба всего Донбасса. В 2014 году этот город стал крепостью для ополчения и затруднил продвижение украинских войск вглубь региона. Сейчас ситуация зеркальная: вооружённые формирования Украины создают преграду для союзных сил. Славянск и близлежащие города превращены в мощные укрепрайоны. Однако взятие города неминуемо, что может подорвать финансовое благополучие киевского режима.

Продвижение к Славянску

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На данный момент понятно, что Славянск будет окружаться с трёх сторон. Украинские войска постепенно вытесняются со стороны Райгородка, Маяков и Долины, то есть трасса М03 переходит под контроль России.

Одним из самых жарких мест сейчас является Северск. Постепенно из города выбиваются украинские силы. Российские разведчики сообщают, что гарнизон противника морально подавлен и теряет способность к борьбе. В Киеве тоже об этом знают. Украинские телеграм-каналы заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому о тяжёлом положении и просит вывести войска в Славянск и Краматорск. Чем-то история начинает напоминать Лисичанск. Ко всему прочему боевики неонацистского подразделения "Кракен" были переброшены в Северск.

Стоит вспомнить, что по Лисичанску тоже долго не было команды, но Залужный дожал Зеленского, и украинские войска ушли с территории ЛНР. В связи с тем что начали появляться сообщения об освобождении Северска, в ближайшее время можно говорить, что Залужный всё-таки получил приказ на отвод сил. После освобождения Северска российским войскам, понятное дело, придётся вести бои, но крупных населённых пунктов перед ними не будет аж до самой Николаевки, а это уже 10 километров от Славянска.

Третьим направлением является заход со стороны Барвенкова. Приходит информация, что продолжаются бои у села Курулька. Дорог в нём немного. Одна из них ведёт к Никополю и Новопавловке. Взятие этих населённых пунктов будет означать, что трасса Славянск – Барвенково перерезана. В таком случае украинским войскам придётся маневрировать только между Славянском, Краматорском, Дружковкой, Константиновкой с дальнейшим выходом лишь в Днепропетровск.

Будущие бои

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Нельзя рассматривать грядущие бои за Славянск без обстановки в том же Краматорске. Города неразрывно связаны и представляют собой единый укрепрайон. При этом численность боевиков в населённых пунктах будет нарастать по мере продвижения русских сил. Туда стягивались силы и из центральных областей, и с территории, которую освободила Россия.

— В Славянске находится не более 20 тысяч штыков, а может быть, и меньше, потому что силы, что стояли под Лисичанском и Северодонецком, оценивались в 10 тысяч человек, но их оказалось меньше. Сейчас с квалифицированной силой в украинской армии всё плохо, так что большое количество людей они там вряд ли соберут, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Вся эта группировка рискует попасть в окружение, при этом она готовится к надвигающимся боевым действиям. В городах занимаются социальные и промышленные объекты. Например, школа-интернат № 1, школы № 17 и 9, НИИ высоких напряжений в Славянске стали объектами, где засели украинские военные. В Краматорске удару со стороны России подвергся один из цехов НКМЗ. Завод стал местом дислокации вооружённых формирований Украины.

— Противник занимает всё подряд. Что остаётся делать? По ним приходится наносить удары. Гражданские пытаются покинуть места, где концентрируются силы противника. Другое дело, что им оттуда не позволяют выехать. Они прикрываются жителями этих районов. К сожалению, жертв среди мирного населения не избежать, — отметил депутат Госдумы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По его словам, любой населённый пункт, где закрепляется противник, превращается в Мариуполь 2.0. В очередной раз Бородай напомнил, что ставка в сегодняшней кампании делается на артиллерию и штурмовые отряды. Поэтому можно говорить, что сначала будет отработка позиций с помощью артиллерийских установок и РСЗО, а потом обработанные места будут занимать русские штурмовые части.

Вопрос финансовый

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Для Украины потеря Славянска будет означать не только уход из Донбасса, но и сворачивание западной помощи. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в эфире "Комсомольской правды", что США и Великобритания перестанут спонсировать и накачивать Украину оружием в случае провала в Славянске.

Если отойти от всех инсайдов и рассудить логически, то ситуация вырисовывается примерно такая же, о какой говорит Рогов. В Великобритании сейчас проблема с премьер-министром. Бориса Джонсона уже нет, а нового главу кабинета министров ещё не выбрали. Внутренних проблем в стране хватает. Джонсон был одним из тех, кто наплевал на британцев и сконцентрировался на Украине. Сможет ли новый премьер-министр продолжить такую политику? Вероятно, ему или ей придётся поубавить пыл и вернуться на туманный Альбион.

Соединённые Штаты Америки тоже столкнулись с внутренними проблемами. Да, Байден всё списывает на Россию, но избиратели видят его провалы. Уже сейчас западная пресса начала в открытую писать, что Республиканская партия на предстоящих промежуточных выборах вернёт себе большинство в Палате представителей и Сенате. В идеальном варианте Байдену объявят импичмент и начнётся предвыборная суматоха, в которую Украина не вписывается. Даже если "сонный Джо" останется, то провести через Конгресс новые выделения помощи Украине станет крайне сложным.

— Пересмотра можно ожидать к осени, то есть к выборам. Республиканцы не то чтобы за сворачивание помощи. Они тоже хотят сдерживать Россию. Они тоже считают, что воевать нужно до последнего украинца, но при этом тратить меньше американских денег. Республиканцы выступают не за полное сворачивание помощи, а за сокращение и больший контроль за распределением, — отметил политолог Геворг Мирзаян.

В связи с тем что Украину могут просто выбросить как материал, непригодный для дальнейшего использования в борьбе против России, руководство страны, подконтрольное западным кураторам, будет биться за Славянск до последнего солдата. Остаться без западной помощи — конец всякого возможного сопротивления, поэтому в последний оплот "украинского" Донбасса стягивается всё больше сил. России это на руку. Да, потери будут, но они будут намного меньше, чем у Украины. Ликвидация самых боеспособных частей будет означать снижение сопротивления в других регионах, а это уже более лёгкое продвижение к польской границе.

Фото © RAINER JENSEN / dpa Сократят ли американцы и британцы помощь после освобождения Славянска? 0 До промежуточных выборов ничего не изменится Помощь будет постепенно сокращаться Накачивание оружием вырастет

Авторы Даниил Черных