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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 13:10
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Северск взят под контроль сил ЛНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: Северск находится под нашим контролем

Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики. Об этом заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

Северск, город в Бахмутском районе, ранее входил в состав Донецкой области. Численность населения — порядка 11 тысяч человек. Градообразующее предприятие — Северский доломитный завод, специализирующийся на добыче флюсовых известняков, в последние годы не действует. Лайф уже сообщал, что Северск — это логический подступ к Славянску, а потому имеет важное значение в контексте всей специальной военной операции.

Почему ВСУ оказались бессильны, когда Армия России вошла в Северск
Почему ВСУ оказались бессильны, когда Армия России вошла в Северск

Ранее сообщалось, что российские войска фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на Северском направлении. В связи с этим украинское командование срочно мобилизует жителей Северска, Николаевки и окрестностей, подконтрольных Украине, для восполнения потерь.

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Алексей Берковиц
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