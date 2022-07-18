Северск взят под контроль сил ЛНР

Северск находится под контролем сил Луганской Народной Республики. Об этом заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала .

Северск, город в Бахмутском районе, ранее входил в состав Донецкой области. Численность населения — порядка 11 тысяч человек. Градообразующее предприятие — Северский доломитный завод, специализирующийся на добыче флюсовых известняков, в последние годы не действует. Лайф уже сообщал, что Северск — это логический подступ к Славянску, а потому имеет важное значение в контексте всей специальной военной операции.